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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

21.01.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016 yılında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi Kanlıca Mahallesi'nde gözaltına aldı.

FETÖ'nün Aksaray emniyet yapılanmasında yer aldığı ve örgüte müzahir derneğe üye olduğu öğrenilen M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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fetö Aksaray Afyonkarahisar

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