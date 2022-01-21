Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016 yılında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi Kanlıca Mahallesi'nde gözaltına aldı.
FETÖ'nün Aksaray emniyet yapılanmasında yer aldığı ve örgüte müzahir derneğe üye olduğu öğrenilen M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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