YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

07.09.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2016'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken ihraç edilen Y.B'yi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı.

Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit düşenler anıldıAfyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit düşenler anıldı
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandıİzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Fatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurduFatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurdu
Anahtar Kelimeler:
fetö Afyonkarahisar firari

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:27
Yatsı
20:47
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.