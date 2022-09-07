Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2016'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken ihraç edilen Y.B'yi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı.

Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.



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