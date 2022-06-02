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Afyonkarahisar'da haber alınamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

02.06.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da haber alınamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendisine ulaşılamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu.

Kırkgöz Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinde yalnız yaşayan, Bolvadin Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Yusuf Ziya Erkan'dan (45) haber alamayan mesai arkadaşları, annesi Şadiye Erkan'ı telefonla aradı.

Annesi de apartmandaki komşusunu arayarak oğlunun evini kontrol etmesi ricasında bulundu.

Komşusu, Yusuf Ziya Erkan'ın evde hareketsiz yattığını görünce 112'yi aradı.

Eve giren ekipler, Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Erkan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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