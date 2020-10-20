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Afyonkarahisar'da kaçak avlanmada kullanılan 3 bin metre balık ağı imha edildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kaçak avlanmada kullanılan 3 bin metre balık ağı imha edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki tatlı su kaynaklarında kaçak avlanmada kullanıldığı belirlenen 3 bin metre balık ağını imha etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünlerinin gelecek kuşaklara da aktarılabilmesi adına il ve ilçe müdürlükleri ekiplerince, göl ve göletlerde kaçak avcılığa yönelik denetimlere aralıksız devam edildiğini vurguladı.

Son olarak İl Müdürlüğü ve Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İhsaniye ilçesinde bulunan Döğer Göleti'nde gece denetimi yapıldığını ve gölde bulunan yemleme şamandıralarının toplandığını belirten Acar, şunları kaydetti:

"Bu şamandıralara takılan balıklar göle bırakılmıştır.
Ayrıca, Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Selevir Barajı'nda gerçekleştirilen denetimde, yasak olmasına rağmen göle bırakılmış sahibi belli olmayan 3 bin metre ağ ile 100 kafesli ağa el konularak imha edilmiş, ağlara takılan balıklar doğal ortamına bırakılmıştır.
Halkın kurallara uyması, gelecek nesillerin de sağlıklı su ürünleri tüketebilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir."

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