Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp Sudenur Yiğit'in Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi yakınlarında olduğunu belirledi.

Ekipler, Yiğit'i bulunduğu yerden alarak işlemler için emniyete götürdü.

Kentte yaşadığı evden 26 Aralık'ta ayrılan Sudenur Yiğit'in ailesinin başvurusu üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.



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