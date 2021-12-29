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Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

29.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp Sudenur Yiğit'in Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi yakınlarında olduğunu belirledi.

Ekipler, Yiğit'i bulunduğu yerden alarak işlemler için emniyete götürdü.

Kentte yaşadığı evden 26 Aralık'ta ayrılan Sudenur Yiğit'in ailesinin başvurusu üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

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