Afyonkarahisar'da klonlama yöntemiyle çoğaltılan meyve fidanları 15 ülkeye gönderiliyor

İhracatçı firmanın üretim ve satış müdürü Sercan Türen, AA muhabirine, fidanların, doku kültürü laboratuvarında steril halde üretildiğini anlattı.

Laboratuvarda genetik açıdan üstün performans gösteren materyallerle erik, kayısı, badem, şeftali, kiraz gibi meyve anaçları ürettiklerini aktaran Türen, bunların haricinde aşı gerektirmeyen mavi yemiş, ahududu, böğürtlen ve kivi ürünlerinin de bulunduğunu dile getirdi.

"5 BİN METREKARE SERA JEOTERMAL SUYLA ISINIYOR"

Türen, tesiste yıllık 2 milyon civarında klonlama yöntemiyle meyve anacı ürettiklerini kaydetti.

Üretilen bitkilerin yaklaşık yüzde 60'ını bünyelerinde fidan olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Türen, "Geri kalanları yurt içi ve dışında bulunan diğer üreticilere satmaktayız. 5 bin metrekare sera, jeotermal suyla ısınıyor. Serada ürettiğimiz bitkiler, Afyonkarahisar ve Bursa'nın İnegöl ilçesindeki arazilerde aşılanarak fidan formuna geldikten sonra yurt içi pazarının yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tunus gibi ülkelere ihracat ediliyor." diye konuştu.

"FİDANLARA BEBEĞİMİZ GİBİ BAKIYORUZ"

Serada çalışan kadınlardan Pembe Tetik de (50) serada fidan yetiştirdiklerini belirterek, "Bu işi severek yapıyorum. Fidanlara bebeğimiz gibi bakıyoruz." dedi.

Serada çalışanlardan Ummuhan Gököz (43) kazandığı parayı 3 çocuğunun eğitimine harcadığını söyledi.

