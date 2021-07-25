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Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dönüşü sonrası başlayan trafik yoğunluğu sürüyor

25.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dönüşü sonrası başlayan trafik yoğunluğu sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren tatilcilerin, dönüşe geçmesi nedeniyle Afyonkarahisar'da oluşan araç yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Ege ve Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Afyonkarahisar'ın çevre yollarında araç yoğunluğu oluşturdu.

Kontrollerini aralıksız sürdüren trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, ulaşımın aksamaması ve uzun araç kuyruğunun oluşmaması için Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Kütahya kara yollarının kesiştiği kavşaklarda mesailerine devam ediyor.

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Kurban Bayramı polis Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:46
Öğle
13:09
İkindi
17:02
Akşam
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Yatsı
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazar

Karakoç Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tugrul Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
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Bolvadin
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