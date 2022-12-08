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Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencileri "ateş düşürücü havlu" geliştirdi

08.12.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hazırladıkları "ateş düşürücü havlu" projesiyle TÜBİTAK'tan biyoloji alanında teşvik ödülü aldı.

BİLSEM öğrencileri Furkan Gök, Elif Ece Malkondu, Ramazan Reşat Kır ve danışman öğretmen Yıldız Leblebicier, kahverengi alglerden ateş düşürücü havlu geliştirdi. Proje, TÜBİTAK tarafından biyoloji alanında teşvik ödülüne layık görüldü.

Kimya öğretmeni Yıldız Leblebicier, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje için öğrencilerle yaklaşık 5 aydır çalıştıklarını söyledi.

Projenin temelinde denizlerdeki kahverengi alglerden elde edilen polisakkaritlerin olduğunu kaydeden Leblebicier, "Bu maddeyi çeşitli reaksiyonlardan geçirdik ve serinletici özelliği olan bir ürün ortaya çıktı. Ateş düşürücü havlu, sürekli ıslak ve serin kaldığı için ateşi düşürüyor." dedi.

Dumlupınar BİLSEM Müdürü Hakan Gümüş de ateş düşürücü havlunun TÜBİTAK tarafından biyoloji alanında Türkiye 4'üncüsü seçildiğini ve teşvik ödülü aldığını vurguladı.

Projenin basit çözümler ürettiğini aktaran Gümüş, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin geliştirdiği ateş düşürücü havlu, yaralanmalar ve sakatlanmalarda kullanıldığında aynı serinlikte uzun süre kalabiliyor. Aynı havlu defalarca kullanılabiliyor. Bu projenin inovatif yönü ticari anlamda değerlendirilebilir. Biz projeyi değerlendirmek isteyen girişimcilerle işbirliği yapmaya hazırız."

Öğrenci Furkan Gök, "Biz tamamen doğal bir havlu yapmak istedik. Bunun içi literatür taraması yaptık. Sonucunda ödüle layık görülen bu havluyu ürettik." diye konuştu.

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