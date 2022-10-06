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Afyonkarahisar'da otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti

06.10.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan otomobilin sürücüsü Osman S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Olay

Osman S. idaresindeki 20 RE 169 plakalı otomobil, dün Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Çakır Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken önüne çıkan ata çarpmış, kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K, Ahmet Ş. ve Orhan K. yaralanmıştı.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Osman S, ilk müdahalesinin ardından AFSÜ Hastanesine sevk edilmişti.

Çarpmanın etkisiyle savrulan at ise telef olmuştu.

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trafik kazası Afyonkarahisar Sandıklı Otomobil At

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