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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

02.08.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın öldü, oğlu ağır yaralandı.

İ.C. idaresindeki 03 BN 268 plakalı otomobil, Dörtyol Mahallesi çevre yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Tuğba (36) ile oğlu Ali Talha Eker'e (5) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan anne ve oğlu ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. Tuğba Eker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası polis Afyonkarahisar

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