Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Kent merkezi Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde Elif E. ile bir süre önce boşandığı Muhammet Ali Ö, Elif E'nin birlikte yaşadığı iddia edilen Cemil A'nın evine gitti.

Yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan Muhammet Ali Ö. ile Elif E, 03 UL 452 plakalı hafif ticari araca binmek üzereyken Cemil A., balkona çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateşle Elif E. ve Muhammet Ali Ö. yaralandı.

Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Cemil A. gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz