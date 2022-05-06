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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

06.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Akay (22) idaresindeki 34 SF 8993 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Seyhan (42), Yusuf Furkan (19), Sena Verda Akay ile Şehir Ersel Akın (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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