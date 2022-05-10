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Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

10.05.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Musa Cumhur Çetinkaya idaresindeki 03 ADR 140 plakalı servis minibüsü, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Başmakçı Kavşağı'nda Halil Aydın'ın kullandığı 03 F 0295 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüler ve araçlardaki 15 kişi, Afyonkarahisar ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.

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