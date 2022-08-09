Afyonkarahisar'da "Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması" başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - TÜBİTAK tarafından düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması, Afyonkarahisar'da başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki açılış programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tıpkı Büyük Taarruz'da olduğu gibi bugün de tam bağımsızlık iddiası doğrultusunda milli teknoloji hamlesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsız olduğunu vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Türkiye, kendi ihtiyaçlarını kabiliyetleri ve yetkinlikleriyle giderebiliyor. Aynı zamanda dostlarına ve kardeşlerine el uzatabildiği bir kuvvete erişmiştir. Milli teknoloji hamlesi, yüksek teknolojinin sadece müşterisi ve tüketicisi olan bir Türkiye değil, yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen ve alanında dünyanın en iyisi ürünleri geliştirebilen bir Türkiye olmanın adıdır. Milli teknoloji hamlesi sadece savunma sanayindeki başarılarla değil, inşallah sanayinin, teknolojinin diğer alanlarında da Türkiye’nin yüksek teknoloji geliştirme, üretme ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilmesiyle mümkün olacak."

Ülkede adeta bir toplumsal seferberlik ve bir dip dalga oluşturarak bu yolculuğa binlerce, on binlerce, yüz binlerce genci dahil edebilmek ve onların yol arkadaşıyla Türkiye'yi, Cumhuriyetin 100. yılına ve çok daha ötesine hep birlikte taşıyabileceklerini anlatan Kacır, "İşte bu TEKNOFEST'leri Türkiye’nin dört bir tarafında kurulan Deney Yap Teknoloji Atölyelerini TÜBİTAK tarafından yürüttüğümüz bilim, toplum çalışmalarını bütün gayretlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz. Türkiye'nin 61 şehrinden genç, bugün burada bizimle birlikte."diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da gençlerin gündemine teknolojinin girerek, bu konulara emek vererek çalışmalar yapmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise gençlerin her daim yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kacır ile il protokolü, yarışmaya katılacak gençlerin projelerini inceleyerek, deneme uçuşunu izledi.

İHA Yarışları, 14 Ağustos'a kadar devam edecek.

