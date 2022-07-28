YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

28.07.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dedektör köpeğin yedek lastiğinde 13 kilogram metamfetamin bulduğu arazi aracındaki 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda şüphe üzerine bir arazi aracını durdurdu.

Dedektör köpek, aracın altındaki yedek lastiğe tepki verdi.

Yedek lastiği kesen ekipler, 13 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Araçtaki İran uyruklu B.S. ile H.M, Z.A. ve İ.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktıAydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı
Yalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldıYalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldı
Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar metamfetamin

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:48
Öğle
13:09
İkindi
17:01
Akşam
20:20
Yatsı
21:54
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yaptılar

Aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yaptılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.