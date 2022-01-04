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Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattığı öne sürülen taksi şoförü tutuklandı

04.01.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattığı öne sürülen taksi şoförü tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir taksi şoförünün uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları taksiyi Kacerli Mahallesi Karaca Sokak'ta durdurdu.

Taksi şoförü L.G'nin üstünde ve araçta yapılan aramada, 5 adet alüminyum folyoya sarılı sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen anahtarlık görünümünde hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan L.G'nin, Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde ise camdan yapılmış 5 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından L.G, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde satışı yapmak" suçundan tutuklandı.

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