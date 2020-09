‘Afyonkarahisar’da Yunan Zulmü’ kitabı tanıtıldı

Afyonkarahisar Belediyesi kültür yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in destekleriyle, araştırmacı yazar Yusuf İlgar tarafından kaleme alınan ‘Afyonkarahisar’da Yunan Zulmü’ isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak özel bir eseri daha kente ve tarih dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Zeybek, emeklerinden dolayı Araştırmacı- Yazar Yusuf İlgar’a teşekkür etti. Eserde Yunanlıların işgal döneminde neler yaptığını apaçık ortaya konduğunu kaydeden Başkan Zeybek, “Yunanların, Afyonkarahisarın işgal döneminde neler yaptıklarını anlatan güzel bir eser. Neler yaşandığını belgeleriyle ispatlayan bir eser. Okuyucuların bilgilenmeleri açısından gerekli bilgileri vereceğinden şüphem yok. Bu vesileyle başta Yusuf İlgar Hocamız olmak üzere eserin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Yunanlılar Türkün toprağına, canına göz dikmekle yetinmemiş”

İlgar ise eserin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekibine teşekkür etti. İlgar; “Yunan askerinin batı Anadolu’yu işgali sırasında bazı yerlerde bir yıldan fazla eğlenmişler, bu esnada Türkün toprağına, canına göz dikmekle yetinmemiş, onun haremine girerek namusuna, malına da göz dikmiştir. Bu çalışmamızda da görülecek ki Yunanlıların Afyonkarahisar’a geldiklerinde burada şehir merkezinden, kazalarına, köy ve kasabalarına kadar uğradıkları her yer, her canlısı, her taşı Yunan zulmüne tanıklık edecektir. Yunanlılar tarafından yakılan evlerin, dükkanların, cami ve mescitlerin, okulların yanı sıra zorla gasp edilen yiyecek ve içecekler, hayvanların, diğer taraftan ırza geçilen kızlarımızın, kadınlarımızın sayısı ne kadardır? Bu kadın ve kızlarımızın ise bizce masumiyetleri aşikardır. Çalışmamıza işgal fotoğraflarının büyük bir kısmını temin eden Hasan Tahsin Günek içtenlikle şükranlarımı sunarım. Bu düşünceyle çalışmamızı gelecek nesillere aktarılmasına önem vererek titiz çalışmalarıyla eserin basımını gerçekleştiren Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’e teşekkür ederim” dedi.