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Ağ depolama cihazlarını hedef alan yeni fidye yazılımı keşfedildi

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TEKNOLOJİ  | 15.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Windows’un başına bir dönem bela olan fidye yazılımlarından son 1 yıldır haber alınamıyordu. Ancak bugün ortaya çıkan bilgiler, tarihin belki de en tehlikeli kötücül yazılımın ortaya çıktığını gözler önüne seriyor.

Ağ depolama cihazlarını hedef alan yeni fidye yazılımı keşfedildi

Bir kod dizisinden sonra eCh0raix olarak adlandırılan yeni dosya kilitleme yazılımı biçimi Haziran ayında Anomali’deki siber güvenlik araştırmacıları tarafından bulunmuş.

Fidye yazılımı özellikle 16 ülkede ofisleri ve dünya çapında müşterileri olan Tayvanlı firma QNAP sistemleri tarafından üretilen QNAP ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarını hedefliyor.
Açıklardan yararlanarak sisteme sızmayı başaran hackerlar, ağ depolama ürünlerine kolayca erişebiliyor.

Yapılan açıklamalara göre; QNAP firması bu güvenlik açığının fark edilmesinin ardından gerekli yamaları yayınlamış. Ancak yine de sistemde açığın olduğu düşünülüyor. Bu ağ depolama ürünlerinde sizin bizim hard disklerimizdeki gibi sıradan bilgiler depolanmıyor. Büyük firmaların neredeyse tüm verileri bu ağ ürünlerinde yer alıyor.

Firmaların bilgilerinin 3. kişiler tarafından görüntüleniyor olması büyük bir tehlike. QNAP firması bu olaydan sonra muhtemelen güvenliği bir tık arttıracaktır. Umarız ilerleyen günlerde Windows’u vuran ve büyük zararlar veren bir olay ile yine karşılaşmayız.

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Anahtar Kelimeler:
eCh0raix qnap

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