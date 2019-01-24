Ağacın gövdesinden gelen sesler polisi alarma geçirdi

Antalya’da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Muratpaşa Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki andız ağacından sesler geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
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