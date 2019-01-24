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Ağacın gövdesinden gelen sesler polisi alarma geçirdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 24.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

Antalya’da şiddetli rüzgardan dolayı çatlayıp devrilmek üzere olan ağacın gövdesinden gelen sesler polisi alarma geçirdi. Yaya ve araç trafiğinin kapatıldığı caddedeki ağaç, belediye ekipleri tarafından parçalar halinde kesildi.

Antalya’da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Muratpaşa Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki andız ağacından sesler geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Kesimi 1 saat sürdü

Cengiz Topel Anaokulu yakınında bulunan ağaç, okul içerisindeki çalışanları tedirgin etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, ağacın gövdesinde çatlak oluştuğunu tespit ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi.
Bu sırada polis, araç ve yaya trafiğini kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Rüzgarın etkisiyle gövdesindeki çatlak daha da büyüyen ağaç, yaklaşık bir saatlik bir çalışmayla kontrollü bir şekilde kesildi.
Kesilen ağacın yola düşen parçalarının temizlenmesinin ardından cadde yaya ve araç trafiğine tekrar açıldı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Antalya şiddetli rüzgar

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