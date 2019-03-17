Ağaçtan düşen yavru tembel hayvanın annesine kavuşması için saatlerce uğraştılar

Mersin’deki devlet memurluğu görevinden istifa ederek 1,5 yıl önce ‘Bir Dünya Umut’ rumuzu ile dünya turuna başlayan Umut Çor, Kosta Rika’da muhteşem bir ana tanık oldu. Türk gezgin Çor, ağaçtan düşen ve annesini kaybeden yavru bir tembel hayvanın annesiyle buluşturulma anını, saatlerce bekleyerek saniye saniye görüntüledi. Göz yaşartan kavuşmanın görüntülerini İHA muhabiriyle paylaşan Umut Çor, çok şanslı olduğunu belirterek, “Kosta Rika seyahatim boyunca bizim tembel hayvan dediğimiz, yavaş hareket eden slothları görüntülemeye çalıştım. Çok uzaklardan gördüğüm olmuştu ve göreceğim diye çok umutluydum. Öyle bir şeye denk geldim ki, bir bebek slothun kurtarılış hikayesine rastladım. Ailesinden kopan bir bebek sloth annesiyle buluşturulmaya çalışılıyor. Bir Japon televizyonu da bunu görüntülüyor. Benim de yolumun üstünde böyle bir olaya denk gelmem büyük bir şanstı” dedi.

'YAVRUNUN SESİNİ KAYDEDİP YAKLAŞIK 1,5 SAAT ANNESİNE DİNLETTİLER'



Yavru slothun annesiyle buluşturulmasının her anına tanıklık ettiğini ve görüntülediğini anlatan Çor, Kosta Rikalı bir biyoloğun kucağındaki yavru slothun, ağaçtan düşerek annesini kaybettiğini, doğal yaşamı koruma görevlilerinin de onu annesiyle buluşturmak için saatlerce büyük çaba harcadıklarını ifade etti. Kurtarma ekibinde yer alan Biyolog Enca Katia’dan bilgi alan Çor, “Dünyada yalnızca Orta ve Güney Amerika’da yaşayan slothlar, dünyanın en yavaş hareket eden hayvanları. Bu nedenle tembel hayvan olarak da nitelenen slothlar, yaşayan en munis canlılar. Doğaları gereği savunma yetileri zayıf olduğu için ağaçlarda yaşıyorlar. Ancak bazen tıpkı bu minik yavruda olduğu gibi şanssızlıklar da olabiliyor.