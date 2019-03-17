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Ağaçtan düşen yavru tembel hayvanın annesine kavuşması için saatlerce uğraştılar

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 17.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'daki Porto Vieho kentinde ağaçtan düşen yavru tembel hayvanı annesiyle kavuşturmak isteyen bilim insanları saatlerce uğraş verdi. Dünyanın en yavaş hareket eden hayvanı olarak bilinen tembel hayvanın (sloth) sesini cep telefonuna kaydeden biyologlar, anne slotha 1,5 saat boyunca yavrusunun sesini dinletti. Saatler süren uğraşlar sonrasında yavru tembel hayvanın annesine kavuşması sağlandı. O anlar Mersinli gezgin Umut Çor tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ağaçtan düşen yavru tembel hayvanın annesine kavuşması için saatlerce uğraştılar

Mersin’deki devlet memurluğu görevinden istifa ederek 1,5 yıl önce ‘Bir Dünya Umut’ rumuzu ile dünya turuna başlayan Umut Çor, Kosta Rika’da muhteşem bir ana tanık oldu. Türk gezgin Çor, ağaçtan düşen ve annesini kaybeden yavru bir tembel hayvanın annesiyle buluşturulma anını, saatlerce bekleyerek saniye saniye görüntüledi. Göz yaşartan kavuşmanın görüntülerini İHA muhabiriyle paylaşan Umut Çor, çok şanslı olduğunu belirterek, “Kosta Rika seyahatim boyunca bizim tembel hayvan dediğimiz, yavaş hareket eden slothları görüntülemeye çalıştım. Çok uzaklardan gördüğüm olmuştu ve göreceğim diye çok umutluydum. Öyle bir şeye denk geldim ki, bir bebek slothun kurtarılış hikayesine rastladım. Ailesinden kopan bir bebek sloth annesiyle buluşturulmaya çalışılıyor. Bir Japon televizyonu da bunu görüntülüyor. Benim de yolumun üstünde böyle bir olaya denk gelmem büyük bir şanstı” dedi.

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'YAVRUNUN SESİNİ KAYDEDİP YAKLAŞIK 1,5 SAAT ANNESİNE DİNLETTİLER'

Yavru slothun annesiyle buluşturulmasının her anına tanıklık ettiğini ve görüntülediğini anlatan Çor, Kosta Rikalı bir biyoloğun kucağındaki yavru slothun, ağaçtan düşerek annesini kaybettiğini, doğal yaşamı koruma görevlilerinin de onu annesiyle buluşturmak için saatlerce büyük çaba harcadıklarını ifade etti. Kurtarma ekibinde yer alan Biyolog Enca Katia’dan bilgi alan Çor, “Dünyada yalnızca Orta ve Güney Amerika’da yaşayan slothlar, dünyanın en yavaş hareket eden hayvanları. Bu nedenle tembel hayvan olarak da nitelenen slothlar, yaşayan en munis canlılar. Doğaları gereği savunma yetileri zayıf olduğu için ağaçlarda yaşıyorlar. Ancak bazen tıpkı bu minik yavruda olduğu gibi şanssızlıklar da olabiliyor.

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Ağaçtan düşen yavruyu annesiyle buluşturmak için görevliler yoğun çaba sarf ettiler. Önce yavru sloth hafifçe incitilerek ses çıkarması sağlandı ve sesi cep telefonuna kaydettiler. Bu ses ağaçtaki iki yetişkin slotha duyurulduğunda içlerinden biri tepki verdi. Minik yavrunun annesi. Yavrunun sesini yaklaşık 1,5 saat annesine dinleten biyologlar, daha sonra da merakla annenin ağaçtan inmesini beklediler. Ancak, adı üstünde tembel hayvanın yavrusu ile buluşması zaman aldı. Görevliler sabırla annenin inmesini beklediler” diye konuştu.

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'ANNEYLE YAVRUNUN BULUŞMA ANI MUHTEŞEMDİ'

Anne sloth belirli bir mesafeye geldiğinde yavrusunun da merdivenle ağaca çıkarıldığını aktaran Çor, iki saati aşkın çaba sonucunda, yavrunun görevliler tarafından anneye uzatılması ve annenin yavrusunu alma anının muhteşem olduğunu vurguladı. Anne slothun yavrusuyla buluşmasının orada bulunan herkes tarafından mutlulukla ve gözyaşlarıyla izlendiğini söyleyen Çor, “Anne sloth, 1,5 saat sonra yavrusunu almaya indi. Onların o buluşma anı gerçekten muhteşemdi. Yavruyla anneyi kavuşturmak için müthiş bir çaba harcayan biyologlar, daha sonra bu güzel kurtarışı kutladılar” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sloth tembel hayvan

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