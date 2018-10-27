MAGAZİN

'Ağır bir laf, ayıplarım onu'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

Son rol aldığı dizi projesinin ekrandan kalkmasıyla büyük şok yaşayan Nebahat Çehre, eski hayat arkadaşı Yılmaz Güney için çekilen belgesele grip olduğu için katılamadığını söyledi.

'Ağır bir laf, ayıplarım onu'

Son dönemde gelen projeleri okuduğunu, iyi proje gelmezse oyunculuk yapmayacağını anlatan Nebahat Çehre, “Projeler var okuyorum, ama hiç denk gelen bir şey yok. Yanlış bir şeye imza atmak istemem. Setleri özledim, gelmeyecekse de hiç yapmayacağım” dedi.

Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Aydemir Akbaş’ın genç oyuncular için kullandığı "Onlarla tuvalete bile gitmem" ifadesine tepki gösterdi: Ağır bir laf, ayıplarım onu. Tabii ki yeni oyuncular çıkacak, bizimde çaylaklık dönemlerimiz oldu. 127 film yaptım, anca yetiştim. İyi yönetmen taşı bile oynatır. Bu örnek çok çirkin.

Çehre, yeni oyuncuların Amerika ve Hollywood film endüstrisinde şans bulamadığının hatırlatılması üzerine, “Dil çok önemli, o dili ana dilin gibi konuşacaksın çünkü orada dublaj yok. Böyle bir şans yok, dışarıda doğanlar için var, onların güzel aksanları var. Yeni neslin emek verdiğini görüyorum, oyunculuk dersinden güzel ne var. Türkiye'de yok ki bu. Yeni oyuncular dans ve müzik dersi alıyor. Çok takdir ediyorum” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
nebahat çehre Yılmaz Güney

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