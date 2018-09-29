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Ağlama Anne dizisi 1. bölüm fragmanı! Ağlama Anne ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 29.09.2018 02:28 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Ağlama Anne'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Birce Akalay, Cansel Elçin, Özlem Yılmaz, Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı Ağlama Annem'in yayın tarihi de belli oldu. İşte Ağlama Anne'nin konusu, oyuncu kadrosu ve 1. bölüm fragmanı...

Ağlama Anne dizisi 1. bölüm fragmanı! Ağlama Anne ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Süreç Film imzalı Ağlama Anne dizisi 1. bölüm fragmanıyla dikkatleri çekti. Yönetmenliğini Feride Kaytan'ın, senaristliğini Esin Gök'ün üstlendiği Ağlama Anne'nin başrollerinde Birce Akalay, Cansel Elçin, Özlem Yılmaz, Ekin Mert Daymaz, Aslıhan Malbora, Selim Bayraktar, Sezin Akbaşoğulları, Nihal Koldaş, Nisa Sofiya Aksongur, Turgay Kantürk, Erkan Bilgütay, Burcu Gönder ve Hüseyin Soysalan yer alıyor. Dizinin 1. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yayın tarihi de açıklandı. Ağlama Anne ilk bölümüyle 7 Ekim Pazar 20.00'de atv'de olacak.

AĞLAMA ANNE GENEL KONUSU NEDİR?
Ağlama Anne dizisinde lise döneminde eğlence için tek gecelik bir aşk yaşayan Alev daha sonra bunun acısını uzun yıllar çekecektir. Alev o gece hamile kalacak ve çocuğu doğurmak istemeyecek. Çevresinde ki insanların da olayı duyması ile genç Alev’in adı evlat katiline çıkacak. Alev ve Adnan’ın kızları Zeynep’te bu garip durumun içinde büyüyecek ancak Zeynep’e anneliği annesi Alev değil teyzesi Damla yapacak. Daha sonrada Zeynep ve Mert aşkını izleyeceğiz. Ağlama Anne dizisinde Birce Akala psikolojik sorunları olan ve tedavi gören Alev’e hayat verecek.

AĞLAMA ANNE'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Oyuncular: Birce Akalay (Alev), Özlem Yılmaz (Damla), Cansel Elçin (Adnan), Sezin Akbaşoğulları (Özlem), Selim Bayraktar (Ali Osman), Ekin Mert Daymaz (Mert), Aslıhan Malbora (Zeynep), Turgay Kantürk (Çetin), Nihal Koldaş (Necmiye), Hüseyin Soysalan (Hasan), Lila Gürmen (Nedret), Burcu Gönder (Aydan), Ali Ersan Çebişli (Sabit), Osman Wöber (Nevzat), Mine Kılıç (Cansu), Gurur Aydoğan (Özgür), Oktay Gürsoy (Tolga), Semra Dinçer (Kevser), Pelinsu Çiçeli (Pınar), Nisa Sofia Aksongur (Alya)

ağlama anne

AĞLAMA ANNE DİZİSİ KÜNYE
Yapım: Süreç Film
Yönetmen: Feride Kaytan
Yapımcı: Ali Gündoğdu - İnci Gündoğdu
Genel Koordinatör: Akın Topuz
Proje Tasarım - Hikaye: Esin Gök
Senarist: Serdar Oğuz

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