Ağlara giden top çizgiyi geçmedi diye iptal edildi! TFF 3.Lig'de inanılmaz hakem hatası

Dünya futbol tarihinde ender görülebilecek bir pozisyon dün Türkiye'de yaşandı. TFF 3.Lig karşılaşmasında frikikten gol bula Fatsaspor'un golü geçersiz sayıldı. Kimse ne olduğunu anlamadı.

TFF 3. Lig mücadelesinde Sebat Gençlik, sahasında Fatsaspor’u ağırladı.



Karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrılan ev sahibi hanesine 3 puanı yazdırırken, maçın 82.dakikasında yaşanan frikik pozisyonu maça damga vurdu.



SEBAT GENÇLİK, FATSASPOR’U SON BÖLÜMDE GEÇTİ: 2-0

TFF 3. Lig’de oynanan mücadelede Sebat Gençlik, sahasında ağırladığı Fatsaspor’u 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın büyük bölümü dengeli geçerken, ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu gollerle sonuca gitti.

Sebat Gençlik, aradığı golleri maçın 71 ve 73. dakikalarında bularak kısa sürede skor üstünlüğünü ele geçirdi. Üst üste gelen gollerle oyunun kontrolünü tamamen alan kırmızı-beyazlılar, kalan bölümde hata yapmayarak galibiyeti korudu.

Bu sonuçla Sebat Gençlik hanesine üç puan daha yazdırırken, Fatsaspor deplasmandan puansız ayrıldı.

MAÇA DAMGA VURAN O ANLAR...

TFF 3. Lig’de oynanan mücadelede Sebat Gençlik, sahasında ağırladığı Fatsaspor’u 2-0 mağlup ederken, maça bir frikik pozisyonu damga vurdu. Deplasman ekibi Fatsaspor 82.dakikada kazandığı frikik golle sonuçlandı fakat hakem golü geçersiz saydı.

AĞLARA GİDEN TOP ÇİZGİYİ GEÇMEDİ DİYE İPTAL EDİLDİ...

Maçı anlatan spikerin de uzun süre anlayamadığı pozisyonun iptal ediliş nedeni sonradan ortaya çıktı. Hakem topun çizgiyi geçmediğini görüp golü iptal ettiği iddia edildi.

TEPKİLER DİNMEDİ! "DURDURUN FUTBOLU"

Gazeteci Barış Yurduseven ise tepkisini bu sözlerle dile getirdi...

"BUGÜN BU ÜLKEDE FUTBOLUN ACİLEN HEMDE ŞUAN OYNANAN MAÇLAR DA DAHİL DURDURULMASI LAZIM..!

Sebat Gençlik - Fatsaspor maçının 82.dakikasında Fatsaspor bir frikik kullandı, vuruşta top kaleye girerek fileye değdi, bakın fileye diyorum, vallahi billahi file diyorum, fileye fileye top fileye değdi, hakem oyna devam dedi..!

DURDURUN BU FUTBOLU..!

ALLAH AŞKINA DURDURUN..!"