EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Ağrı Dağı nasıl yazılır, Ağrı Dağı yazımı nasıl olmalıdır? Ağrı Dağı büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ağrı Dağı nasıl yazılır, Ağrı Dağı yazımı nasıl olmalıdır? Ağrı Dağı büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

04.05.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dünyadaki diğer diller arasında en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerden biridir. İsimler, özel isimler, zarflar, sıfatlar, farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşturulan farklı anlamlara karşılık gelen birleşik kelimelerin doğru yazımları dil bilgisi kurallarına göre belirlenir. Dilimizdeki şehir, semt, göl, dağ ve bunun gibi yer adları da belli kurallar doğrultusunda yazılmalıdır. Peki, Ağrı Dağı yazımı nasıl olmalıdır?

Ağrı Dağı nasıl yazılır, Ağrı Dağı yazımı nasıl olmalıdır? Ağrı Dağı büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yer adları, özel isimler, birleşik türdeki fiiller, sıfatlar ya da isimler belli kurallar doğrultusunda yazılmaktadır. Farklı kelimeler bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen birleşik türde kelimeler, fiiller ya da yer veya yön adları türetebilmektedir. Bu tür kelimelerin doğru yazılması dil bilgisi kuralları ile belirlenmiştir.

Müteahhit nasıl yazılır? Müteahhit nasıl yazılır?

Ağrı Dağı nasıl yazılır?

Ağrı Dağı TDK Türkçe Sözlük’teki ifadeye göre Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan illerinden birinde yer alan dağın adıdır. Ağrı Dağı’nın doğru kullanımı Türk Dil Kurumunda da görüldüğü gibidir. Baş harflerinin büyük yazılması gereken yer adlarından biri de Ağrı Dağı’dır. Türk Dil Kurumununda yer alan açıklama doğrultusunda yer isimlerinde ilk isimden sonra gelen göl, dağ, nehir, boğaz, deniz gibi kelimeler büyük harf ile başlamalıdır.

Mirasyedi nasıl yazılır? Mirasyedi nasıl yazılır?

Ağrı Dağı küçük mü yazılır?

Ağrı Dağı doğru yazılışı Ağrı ve Dağı kelimelerinin büyük harfle başlaması şeklinde mümkündür. Çünkü dil bilgisi kurallarına göre özel bir isim olan şehir adından sonra gelen ikinci isimler bir denizi, bir gölü, bir nehri, bir boğazı ya da bunun gibi bir yeri ifade ediyorsa büyük harfle başlamalıdır. Türkçede en çok yazım yanlışı yapılan konulardan biri de özel isimlerin küçük harfle ya da büyük harfle başlaması ile ilgilidir. Ağrı Dağı; Ağrı dağı, Ağrı Dağ’ı gibi yazıldığında yazım yanlışı oluşur. Doğru kullanıma göre Ağrı Dağı’ndaki iki kelime de büyük harfle başlamalıdır.

Meyve nasıl yazılır? Meyve nasıl yazılır?

Ağrı Dağı büyük mü yazılır?

Ağrı Dağı yazımı en çok karıştırılan özel isimlerden, yer adlarından biridir. Ancak Türk Dil Kurumu’nun bilgi sayfasında da yazıldığı gibi özel yer isimlerinden sonra gelen ikinci kelimeler ağırlıklı olarak büyük harf ile başlamalıdır. İkinci kelime bir dağ, bir deniz, bir nehir ya da benzeri bir yer ise mutlaka büyük harfle başlamalıdır. Ağrı Dağı gibi iki kelimenin de büyük harfle yazılması gerektiği başka örnekler de bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ 2023: AÖF sınavları ne zaman? Online mı yüz yüze mi yapılacak?AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ 2023: AÖF sınavları ne zaman? Online mı yüz yüze mi yapılacak?
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ: ÖSYM KPSS LİSANS başvurusu nasıl yapılır? 2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ne kadar?KPSS BAŞVURU ÜCRETİ: ÖSYM KPSS LİSANS başvurusu nasıl yapılır? 2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2023: 30. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ön başvuru sonuç tarihi belli mi? Gözler pa.edu.tr ekranında

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2023: 30. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ön başvuru sonuç tarihi belli mi? Gözler pa.edu.tr ekranında

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları ekranı!

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları ekranı!

10 ilde telafi eğitimi! Tarih belli oldu

10 ilde telafi eğitimi! Tarih belli oldu

LGS SINAV YERLERİ 2023: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, lise sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MEB ekranı ile erişime açılacak

LGS SINAV YERLERİ 2023: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, lise sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MEB ekranı ile erişime açılacak

İlginizi Çekebilir

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.