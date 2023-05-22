Ağrı Dağı nasıl yazılır, Ağrı Dağı yazımı nasıl olmalıdır? Ağrı Dağı büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yer adları, özel isimler, birleşik türdeki fiiller, sıfatlar ya da isimler belli kurallar doğrultusunda yazılmaktadır. Farklı kelimeler bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen birleşik türde kelimeler, fiiller ya da yer veya yön adları türetebilmektedir. Bu tür kelimelerin doğru yazılması dil bilgisi kuralları ile belirlenmiştir.

Ağrı Dağı nasıl yazılır?

Ağrı Dağı TDK Türkçe Sözlük’teki ifadeye göre Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan illerinden birinde yer alan dağın adıdır. Ağrı Dağı’nın doğru kullanımı Türk Dil Kurumunda da görüldüğü gibidir. Baş harflerinin büyük yazılması gereken yer adlarından biri de Ağrı Dağı’dır. Türk Dil Kurumununda yer alan açıklama doğrultusunda yer isimlerinde ilk isimden sonra gelen göl, dağ, nehir, boğaz, deniz gibi kelimeler büyük harf ile başlamalıdır.

Ağrı Dağı küçük mü yazılır?

Ağrı Dağı doğru yazılışı Ağrı ve Dağı kelimelerinin büyük harfle başlaması şeklinde mümkündür. Çünkü dil bilgisi kurallarına göre özel bir isim olan şehir adından sonra gelen ikinci isimler bir denizi, bir gölü, bir nehri, bir boğazı ya da bunun gibi bir yeri ifade ediyorsa büyük harfle başlamalıdır. Türkçede en çok yazım yanlışı yapılan konulardan biri de özel isimlerin küçük harfle ya da büyük harfle başlaması ile ilgilidir. Ağrı Dağı; Ağrı dağı, Ağrı Dağ’ı gibi yazıldığında yazım yanlışı oluşur. Doğru kullanıma göre Ağrı Dağı’ndaki iki kelime de büyük harfle başlamalıdır.

Ağrı Dağı büyük mü yazılır?

Ağrı Dağı yazımı en çok karıştırılan özel isimlerden, yer adlarından biridir. Ancak Türk Dil Kurumu’nun bilgi sayfasında da yazıldığı gibi özel yer isimlerinden sonra gelen ikinci kelimeler ağırlıklı olarak büyük harf ile başlamalıdır. İkinci kelime bir dağ, bir deniz, bir nehir ya da benzeri bir yer ise mutlaka büyük harfle başlamalıdır. Ağrı Dağı gibi iki kelimenin de büyük harfle yazılması gerektiği başka örnekler de bulunmaktadır.



