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Mirasyedi nasıl yazılır? Mirasyedi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.04.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizin gelişmesinden ve korunmasından sorumlu olan Türk Dil Kurumu yazım kılavuzlarını internet ortamında yayımlamıştır. Kişiler en çok bitişik ya da ayrı yazılması gereken kelimeleri sorgular. Bu kılavuzlar sayesinde kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Yazılışı merak edilen ve iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerden biri de "mirasyedi"dir. Peki, mirasyedi nasıl yazılır?

Mirasyedi nasıl yazılır? Mirasyedi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelimelerin yazılışları ve diğer imla kurallarıyla ilgili yararlanılabilecek birçok kaynak mevcuttur. Türkçedeki kurallarla ilgili yayım yapan bütün kaynaklar, Türk Dil Kurumunun güncel veri tabanına göre düzenlenir. TDK dilimizin gelişmesi ve korunmasını amaçlayan birincil kurumdur. Dilimiz kelime haznesi bakımından oldukça zengindir, bu yüzden birçok kelimenin telaffuzunda ve yazılışında hatalar yapılır. Bu tür yazım yanlışları çoğunlukla dilimize başka dillerden geçen ya da farklı yapılardaki kelime gruplarında yapılır. Bu kelime gruplarından biri de iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni kelime öbekleridir. Bu kelime grupları birleşik kelimeler olarak nitelendirilir. Birleşik kelimelerin yazılışında sık sık hatalar yapılsa da dilimizi imla kurallarına uygun bir şekilde kullanmak isteyen kişiler araştırma yaparlar.

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Mirasyedi nasıl yazılır?

Mirasyedi dilimizde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin anlamı kendisine miras kalan kişidir. Aynı zamanda çok savurgan insanlar için de kullanılan bir kelimedir. Birleşik kelimeler sınıfına girdiği için mirasyedi yazımı oldukça kafa karıştıran kelimelerden biridir. Özellikle miras yedi ayrı mı yazılır sorusu sıklıkla araştırılır. Mirasyedi TDK tarafından belirlenen kurallara göre "mirasyedi" şeklinde yazılması gereken birleşik bir kelimedir. "Miras yedi" biçimindeki yazılışı imla hatası olarak sayılır. Bu bağlamda "Mirasyedi ayrı mı yazılır" sorusunun cevabı "hayır" olacaktır.

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Mirasyedi bitişik mi yazılır?

Anlamlı ve düzgün bir iletişim süreci için dilimizin doğru kullanımı oldukça önemlidir. Bununla birlikte bir vatandaşlık görevi olarak dili doğru kullanmak ve sahip çıkmak büyük önem taşır. Bilindiği üzere Türkçe, kelime sayısı oldukça fazla olduğundan en zengin diller arasında yer alır. Buna göre bitişik ve ayrı yazılması gereken kelime grupları bulunur. Bu tür kelimelerin doğru yazılması, anlam bozulmalarını önlemek açısından oldukça gerekli bir durumdur. TDK’nin yayımladığı yazım kılavuzlarına göre bu kelime "mirasyedi" şeklinde yazılmalıdır. Mirasyedi doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Mirasyedi (Doğru kullanım)
  • Miras yedi (Yanlış kullanım)
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