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Meyve nasıl yazılır? Meyve mi meyva mı, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

25.04.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelimelerin doğru yazılışı ve anlamlarıyla ilgili yararlanılabilecek pek çok kaynak mevcuttur. Bu tür kılavuzların hepsi birincil kaynak nitelendiğindeki Türk Dil Kurumunun veri tabanına göre düzenlenir. Türk Dil Kurumu, Türkçenin gelişmesi ve korunması için araştırmalarına devam eder. Meyve gibi yazılışı ve telaffuzu merak edilen kelimelerin uygun kullanımları çevrim içi olarak yayımlanan bu sözlüklerden öğrenilebilir. Peki, meyve nasıl yazılır?

Meyve nasıl yazılır? Meyve mi meyva mı, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Sağlıklı bir iletişim süreci için kelimelerin doğru kullanımı oldukça önemlidir. Dilimizde telaffuzu ve yazılışı farklı olan pek çok kelime bulunur. Bunun sebebi ağız farklılıklarından dolayı halk arasında yaygınlaşan yanlış kullanımlardır. Yanlış telaffuz edilen kelimelerin yanlış yazılması çok olası bir durumdur. Ancak meyve gibi yazılışı merak edilen kelimelerin doğru kullanım şekli Türk Dil Kurumu sözlüklerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Bu sayede dilimizi daha doğru kullanmak ve yanlış kullanımların meydana getirdiği bilgi kirliliğinin önüne geçmek mümkün olur.

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Meyve nasıl yazılır?

Türkçedeki yazılışı merak edilen birçok kelime bulunur. Bunun sebepleri arasında dilimize yabancı dillerden geçen kelimeler ve kelimelerin halk arasındaki yanlış kullanımları yer alır. Meyve yazımı en çok merak edilen kelimeler arasındadır. Kelimeleri doğru kullanmak isteyen kişiler ise sözlüklerde ve internet ortamında araştırma yapmaktadır.

Meyve TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş anlamına gelir. Aynı zamanda bu kelime ürün, sonuç ve kâr anlamında mecaz olarak da kullanılmaktadır. Kelime halk arasında sıklıkla meyva şeklinde telaffuz edilir. Buna göre yazılışı da bu şekilde yapılır. Ancak "meyva" şeklindeki yazım biçimi yanlış bir kullanımdır. Meyve TDK’ye göre "meyve" şeklinde yazılmalıdır. Aksi durumda yazım yanlışı olarak sayılacaktır.

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Meyve mi meyva mı?

Bu kelimenin “meyve mi, meyva mı” olarak yazıldığı oldukça kafa karıştıran bir konudur. Bu tür kelimelerin doğru yazılış şekillerini öğrenmek, yanlış kullanımların yayılmasını önlemek için oldukça önemlidir. İmla kuralları konusunda en güvenilir ve doğru kaynak Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzlarıdır. Buna göre meyve doğru yazılışı ve yanlış yazılışı aşağıdaki gibidir:

  • Meyve (Doğru kullanım)
  • Meyva (Yanlış kullanım)
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