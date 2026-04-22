Ağrı Dağı'nın altına büyük gizem: "Koridor ve tünel" iddiası gündem oldu

Dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacılar, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı çevresinde Nuh’un Gemisi’ne ait olduğu iddia edilen kalıntıları araştırmayı sürdürüyor. 1959 yılında keşfedilen ve gemi formuna benzeyen Durupınar oluşumu, son bulgularla yeniden gündeme geldi.

“Noah’s Ark Scans” araştırma grubundan Andrew Jones, elde edilen verilerin kutsal metinlerde yer alan anlatılarla örtüşebileceğini öne sürdü.

YER ALTINDA “KORİDOR VE TÜNELLER” İDDİASI

Yer radarıyla yapılan taramalarda, oluşumun altında düzenli şekilde uzanan “koridor ve tünel” benzeri yapıların tespit edildiği iddia edildi. Araştırmacılar, bu yapıların geminin güverte altındaki bölümlerine karşılık gelebileceğini savunuyor.

Elde edilen verilere göre bu boşlukların, yapının merkezine doğru uzanan ve birbirine bağlı bölmelerden oluştuğu öne sürülüyor. Araştırma ekibi, söz konusu yapıların rastgele değil, belirli bir plan dahilinde oluştuğunu iddia ediyor.

“ÖLÇÜLER KUTSAL METİNLERLE UYUMLU” İDDİASI

Yaklaşık 157 metre uzunluğundaki oluşumun, Tevrat’ta yer alan ölçülerle benzerlik gösterdiği ileri sürüldü. İncil anlatımlarında geminin üç katlı olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, tespit edilen yapıların bu tanımla örtüşebileceğini belirtiyor.

TOPRAK ANALİZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda, oluşumun içinden ve dışından alınan 88 toprak örneği incelendi. Analiz sonuçlarına göre iç kısımdaki toprağın, dış bölgelere kıyasla üç kat daha fazla organik madde ve yüzde 38 daha fazla potasyum içerdiği belirlendi.

Araştırmacılar, bu durumun geçmişte bölgede organik bir yapının bulunmuş olabileceğine işaret edebileceğini savunuyor.

DENİZ FOSİLLERİ VE TUFAN YORUMU

Bölgede bulunan deniz kabukları ve mercan fosillerinin, alanın bir dönem su altında kalmış olabileceğini gösterdiği iddia edildi. Bu bulgular, “Büyük Tufan” anlatısıyla ilişkilendirilirken, bazı araştırmacılar tarafından destekleniyor.

Ancak bilim dünyasında yaygın kabul gören görüş, söz konusu oluşumun doğal jeolojik süreçlerle meydana geldiği yönünde. Uzmanlara göre, milyonlarca yıl süren tektonik hareketler eski deniz tabanlarını yükselterek bu tür yapıları oluşturabiliyor.

ROBOTLA İNCELENECEK

Araştırma ekibi, yer altındaki boşlukları daha detaylı incelemek amacıyla uzaktan kumandalı robotik bir cihaz geliştirmeyi planlıyor. Bu cihazın, yapı içindeki alanlara girerek daha net veriler sağlaması hedefleniyor.

Öte yandan, Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’na oturduğu yönündeki iddialar uzun yıllardır tartışılmaya devam ederken, uzmanlar konunun netlik kazanması için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.