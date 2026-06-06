Dünyanın en zenginleri ikinci vatandaşlık için bu ülkeleri seçiyorlar

Bu eğilimin son örneklerinden biri, Peter Thiel oldu. ABD basınının haberine göre Thiel, geçici olarak Arjantin'e taşındı. Milyarderler ağı kurucusu Charlie Garcia, zenginler arasındaki sohbetlerde nükleer tehditler, yapay zeka riskleri ve toplumsal huzursuzlukların sıkça gündeme geldiğini belirterek Güney Amerika'nın güney ucunun güvenli bir sığınak olarak görüldüğünü söyledi.

MİLYARDERLER TAŞINMAYA DAHA SICAK BAKIYOR

UBS tarafından 2025 yılında 87 milyarderle yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 36'sı hayatlarının bir döneminde başka bir ülkeye taşındı. Ankete katılanların yüzde 9'u ise gelecekte taşınmayı değerlendirdiğini ifade etti.

Nisan 2026'da yayımlanan Altrata raporu da milyarderlerin artık tek bir ülkeye, pazara veya pasaporta bağlı kalmak istemediğini ortaya koydu. Rapora göre ikinci vatandaşlık talebinde geçmişte Rus ve Çinli yatırımcılar öne çıkarken, son yıllarda Amerikalıların başvurularında dikkat çekici bir artış yaşandı.

AVRUPA HALA İLK TERCİHLER ARASINDA

Uzmanlara göre Peter Thiel'in Arjantin'e yönelmesine rağmen Avrupa ülkeleri, Amerikalı zenginlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Henley & Partners verileri, bu yıl ABD kaynaklı başvuruların yarısından fazlasının Avrupa ülkelerine yapıldığını gösteriyor.

Yüksek yaşam standartları ve güçlü seyahat özgürlüğü nedeniyle Avrupa'nın cazibesini koruduğu belirtilirken, yatırım karşılığında doğrudan vatandaşlık veren nadir Avrupa Birliği ülkelerinden Malta öne çıkıyor. Güvenlik, lüks yaşam koşulları ve Avrupa Birliği'ne erişim imkanı ülkeyi yatırımcılar için cazip kılıyor.

AVUSTURYA VE KARAYİPLER DE İLGİ GÖRÜYOR

Avusturya vatandaşlık konusunda katı kurallara sahip olsa da istisnai durumlarda liyakat esaslı vatandaşlık verebiliyor.

Karayipler'de ise Saint Kitts ve Nevis ve Antigua ve Barbuda gibi ülkeler yatırım veya bağış karşılığında hızlı vatandaşlık programları sunuyor. Bu ülkelerde vatandaşlık süreci yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanabiliyor.

YENİ ZELANDA'NIN ALTIN VİZESİ DİKKAT ÇEKİYOR

İngilizce konuşulan, coğrafi olarak görece izole ve ekonomik açıdan istikrarlı bir ülke olan Yeni Zelanda da milyarderlerin radarında bulunuyor. Ülkenin yeni 'altın vize' programı, yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım karşılığında, ülkede yaşama zorunluluğu olmadan kalıcı oturum hakkı sunuyor.

Uzmanlara göre güvenlik, siyasi istikrar ve uzun vadeli belirsizliklere karşı korunma isteği, dünyanın en zengin insanlarını alternatif vatandaşlık ve oturum seçeneklerine yönlendirmeye devam edecek.