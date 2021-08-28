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Ağrı kırsalında bulduğu cisim elinde patlayan kişi öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı

28.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı kırsalında bulduğu cisim elinde patlayan kişi öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde hayvan otlatırken bulduğu cisim elinde patlayan kişi öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Hacıhalit köyünün Çoban Mezrası'nda çobanlık yapan M.T, kırsalda hayvan otlatırken bulduğu cismi değerli eşya zannederek evine götürdü.

M.T'nin bıçak ve keserle açmaya çalıştığı cisim patladı.

Patlama sesini duyan köy sakinleri, jandarmayı arayarak bilgi verdi. Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, baba M.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan anne S.T, oğlu N.T. ve kızı D.T. ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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patlama Ağrı

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Hayat Eczanesi
Merkez
Mızrak Eczanesi
Merkez
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