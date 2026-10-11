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Ağrı ve acıyı azaltıyor: Ne ilaç ne krem! En etkili yöntem şaşırttı

Hastanede iğne yapılırken müzik dinlemenin ağrıyı azaltıp azaltmadığını araştıran bilim insanları, dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Mozart ve rahatlatıcı müziklerin etkisi sınırlı kalırken hastaların kendi seçtikleri şarkılar daha olumlu sonuç verdi. Araştırmacılar, müzik seçiminin ağrı algısında önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Ağrı ve acıyı azaltıyor: Ne ilaç ne krem! En etkili yöntem şaşırttı
Çiğdem Berfin Sevinç

İğne yapılırken acıyı daha az hissetmek için müzik dinlemek işe yarayabilir. Ancak bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre burada önemli olan yalnızca müzik dinlemek değil, hangi müziğin tercih edildiği. Hastaların kendi seçtikleri şarkıları dinlediklerinde iğne kaynaklı ağrıyı daha az hissettikleri görüldü.

İsviçre'deki Zürih Üniversite Hastanesinde yürütülen araştırmada, beyin ve omurga MR'ı için hastaneye gelen 204 kişi incelendi. Katılımcıların bir bölümüne Mozart'ın bir eseri, bir bölümüne rahatlatıcı müzik dinletilirken diğer hastalar kendi seçtikleri şarkıları dinledi. Bir grup ise herhangi bir müzik dinlemedi.

Ağrı ve acıyı azaltıyor: Ne ilaç ne krem! En etkili yöntem şaşırttı 1

HASTALAR FARKLI MÜZİKLER DİNLEDİ

Araştırmaya 17 ile 83 yaşları arasındaki 204 hasta katıldı. MR çekimi sırasında damar yoluyla kontrast madde verilmesi gerektiği için katılımcılara iğneyle damar yolu açıldı.

Hastalar dört gruba ayrıldı. İlk gruptakiler Mozart'ın K. 448 numaralı Sonat'ını dinledi. İkinci gruptakiler önceden kendilerinin seçtiği şarkıları dinlerken üçüncü gruba rahatlama amacıyla hazırlanan bir müzik kaydı dinletildi. Son gruptaki hastalara ise müzik dinletilmedi.

Katılımcıların seçtiği şarkılar da oldukça farklıydı. Adele'in "Someone Like You" parçasından AC/DC'nin "Hells Bells" şarkısına, Daler Mehndi'nin "Tunak Tunak Tun" eserinden Beethoven'ın 5. Senfonisi'ne kadar pek çok müzik tercih edildi.

Hastalar, iğne yapılmadan önce ve işlemden sonra hissettikleri ağrıyı 0 ile 10 arasında puanladı. Değerlendirmeler iğnenin damara girdiği anda, yaklaşık 30 saniye sonra ve iki dakika sonra tekrarlandı.

KENDİ SEÇTİKLERİ ŞARKILAR AĞRIYI AZALTTI

Araştırmada kendi seçtikleri müziği dinleyen hastalar, hiç müzik dinlemeyenlere kıyasla iğne yapıldıktan 30 saniye ve iki dakika sonra daha az ağrı hissettiklerini bildirdi.

Ancak iğnenin damara girdiği ilk anda iki grup arasında belirgin bir fark görülmedi. Araştırmacılar, müziğin etkisinin ortaya çıkmasının birkaç dakika sürebileceğini değerlendirdi.

Ağrı ve acıyı azaltıyor: Ne ilaç ne krem! En etkili yöntem şaşırttı 2

İğne yapılmadan önce en az iki gündür ağrı yaşayan 71 hasta incelendiğinde ise farklı sonuçlar ortaya çıktı. Kendi seçtikleri müziği dinleyen bu hastalar, iğnenin girdiği anda da dahil olmak üzere tüm ölçümlerde daha düşük ağrı bildirdi.

Bulgular, sevilen bir şarkının dikkati iğneden uzaklaştırarak ağrı algısını azaltabileceğini düşündürdü. Ancak araştırmacılar, çalışmanın keşif niteliğinde olduğunu ve sonuçların daha kapsamlı araştırmalarla doğrulanması gerektiğini vurguladı.

MOZART DA BAZI HASTALARDA ETKİLİ OLDU

Araştırmada Mozart'ın müziği de incelendi. Ancak bu müziği dinleyen hastaların tamamında ağrıyı azaltmaya yönelik güçlü bir etki görülmedi.

Mozart dinleyenler arasında genel olarak ağrı puanları biraz daha düşük olsa da iki dakika sonraki fark, tesadüften kaynaklanmadığını söylemek için yeterli değildi.

Buna karşılık, hastaneye gelmeden önce de ağrı yaşayan katılımcılarda Mozart dinleyenlerin iki dakika sonraki ağrı puanları, sessizlik grubundakilere göre daha düşüktü. Ancak bu grupta Mozart dinleyen hasta sayısının yalnızca 15 olması, sonuçların dikkatli değerlendirilmesini gerektirdi.

Araştırmacılar, Mozart'ın ağrı üzerindeki olası etkisinin kişinin önceden ağrı yaşayıp yaşamamasına bağlı olabileceğini belirtti.

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Müzik Ağrı ilaç acı iğne krem şarkı
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