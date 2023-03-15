Ağrı'da 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye giriş yapan İran plakalı tırı, Doğubayazıt ilçesinde takibe aldı.

Ağrı-Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında tırı durduran ekipler, Lucky ve Alfa köpeklerinin de desteğiyle yaptıkları aramada, 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Sıvı metamfetaminin bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İran uyruklu tır şoförleri G.J. ve M.R. gözaltına alındı.

