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Ağrı'da 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi

15.03.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da, İran plakalı tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye giriş yapan İran plakalı tırı, Doğubayazıt ilçesinde takibe aldı.

Ağrı-Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında tırı durduran ekipler, Lucky ve Alfa köpeklerinin de desteğiyle yaptıkları aramada, 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Sıvı metamfetaminin bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İran uyruklu tır şoförleri G.J. ve M.R. gözaltına alındı.

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Ağrı İran uyuşturucu Tır

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