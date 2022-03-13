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Ağrı'da 4 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi

13.03.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da 4 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

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