Ağrı'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Ağrı'da bir apartman dairesinde çıkan yangında biri özel harekat polisi 4 kişi dumandan etkilendi.

Fırat Mahallesi çevre yolu üzerindeki 8 katlı bir binanın 3. katında bulunan, bir özel harekat polisi ile anne ve babasının yaşadığı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi ile binadaki bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Tedbir amaçlı olarak 2 kişi ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana gelirken, dumandan etkilenenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

