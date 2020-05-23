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Ağrı’da caddeler ve sokaklar boş kaldı

AĞRI HABERLERİ  | 23.05.2020 21:02 | Son Güncelleme

Ağrı’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklar ve caddeler boş kaldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü gece yarısı itibariyle başladı.

Ağrı’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklar ve caddeler boş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü gece yarısı itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Ağrı’da sokak ve caddeler boş kaldı. Şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmeyen bazı vatandaşlar ise iş yerlerine gitmek için günün ilk saatlerinde sokaktaydı. Boş kalan cadde ve sokakları ise sokak hayvanlarına kaldı.

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