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Ağrı'da etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü

31.03.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı, mart ayının son gününde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Yoğun kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Eleşkirt ilçe merkezi de karla kaplandı.

Vatandaşlardan Zeki Adıgüzel, AA muhabirine, mart ayının son gününde kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi.

Yağışa sevindiklerini ifade eden Adıgüzel, "Son birkaç yıldır kurak geçiyor ama bu sene daha fazla kurak geçti. Bugün martın son günü, batı illerinde belki bahar yaşanıyor ama burada lapa lapa kar yağıyor. Bu sene kuraklık nedeniyle kar erken kalktı. Tarlalar daha erken ekildi ve bu yağan kar ekinlerin üstüne yağdı. Allah'ın izniyle bu sene ekinler daha iyi olacaktır." diye konuştu.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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