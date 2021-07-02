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Ağrı'da içinde öğretmenlerin de bulunduğu midibüs devrildi

02.07.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da içinde öğretmenlerin de bulunduğu midibüs devrildi

Ağrı'da içinde öğretmenlerin de bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre birçok yolcu yaralandı.

Mehmet Şen'in kullandığı 72 EP 718 plakalı midibüs, Eleşkirt ilçesinin Sarıcan mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan birçok yolcu, Ağrı ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Midibüsteki yolcular arasında öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi.

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trafik kazası Öğretmen Ağrı

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Ağrı Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cuma

Okucu Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Nezihe Eczanesi
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