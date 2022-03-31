Ağrı'da "kar kaplanları" martın son gününde de yoğun kar mesaisinde

Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da, İl Özel İdaresi ekipleri, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta da ulaşıma kapanan bazı köy yollarında yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında kışın yürüttüğü zorlu çalışmayı martın son gününde de sürdürüyor.

Kentteki 4 bin 817 kilometrelik yol ağında 81 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdüren "kar kaplanları", vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bazı köy yollarında ulaşımın akmaması için zorlu çalışma yürüten ekipler, tipi nedeniyle açtıkları yolu aynı gün tekrar açmak zorunda kalıyor.

