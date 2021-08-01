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Ağrı'da sel nedeniyle yol ve tarım arazileri zarar gördü

01.08.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da sel nedeniyle yol ve tarım arazileri zarar gördü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir köyde etkili olan sel, yol ve tarım arazilerine zarar verdi.

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Örtülü köyünde etkili olan dolu ve sağanak sonrası sel meydana geldi.

Sel nedeniyle köy yolu ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Sel anı civardaki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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sel Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazar

İmsak
03:19
Sabah
05:00
Öğle
12:19
İkindi
16:12
Akşam
19:29
Yatsı
21:02

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazar

Hira Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Bizim Eczanesi
Dogubayazit
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