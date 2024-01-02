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Ağrı’da, “Türkiye’nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı” programı

02.01.2024 13:55 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da ilk kez düzenlenen “Türkiye’nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı” ile Ağrı’nın eğitimdeki yol haritası belirlenecek.

Ağrı’da, “Türkiye’nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı” programı

Ağrı Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafındanhayata geçirilen Türkiye’nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı’nın ilk basamağı Araştırma ve Eğitim Merkezinde yapıldı. 2 gün sürecek etkinliğin açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin seviyelerine ve sosyo-kültürel yapılarına uygun, millî ve evrensel değerlerle bağdaşır nitelikte topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitim stratejileri oluşturmak ve bu stratejilerle öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmayı hedefleyen çalıştay ile, Ağrı’nın eğitimde yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı programına katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı’yı her alanda hak ettiği seviyelere taşımak için sorumluluk almak gerektiğini söyleyerek, “İfade etmek isterim ki eğitim; sadece öğrencileri, öğretmenleri, velileri kapsayan bir alan değil; herkesin sorumluluğunda olan, toplumun tüm kesimini doğrudan ilgilendiren önemli bir meseledir. Bu nedenle; medeniyet şehri Ağrı’mızı, her alanda hak ettiği seviyelere taşımak için bu sorumluluğu hep beraber üstlenmemiz gerektiğine inanıyorum.
Her birimizin katkılarıyla, çabalarıyla beraber ilerlediğimiz bu hayırlı yolda, biliyoruz ki uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Ancak, bu uğurda göstereceğimiz çabalar asla boşa gitmeyecektir. Birlikte çalışarak, daha güzel, aydınlık dolu yarınlarımız için, geleceğimiz olan evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştireceğimize yürekten inanıyorum. Bu konuda başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımıza güvenimin sonsuz olduğunu belirtmek istiyorum.
Bilimin ışığında sorgulayan, araştıran bireyler yetiştirerek, ilimizin eğitim vizyonunu güçlendirmek en büyük hedefimiz olmalıdır. Böylesine değerli çalışmalarla, şehrimizin eğitim alanında yeni başarı hikâyeleri yazabilecek potansiyele sahip olduğuna inancım tamdır.” dedi.

Programa Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Koç’un yanı sıra kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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