YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrılı engellilerden başarılı pandemi ekibine çiçekli sürpriz

Ağrılı engellilerden başarılı pandemi ekibine çiçekli sürpriz

AĞRI HABERLERİ  | 10.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Ağrı Engelliler Meclisi ve Yaşama Sevinci Doğubayazıt Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi: - "Başarılarından dolayı hem sağlık çalışanlarına teşekkür etmek hem de çiçek takdim ederek motivasyonlarını daha da artırmak istedik"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki engelliler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlıkçılara çiçek takdim etti.

Ağrı Engelliler Meclisi ve Yaşama Sevinci Doğubayazıt Engelliler Derneği üyesi engelliler, salgınla mücadelede fedakarca çalışma yürüten Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Pandemi Servisi çalışanlarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Dernek başkanı Oktay Topçi ile hastaneye gelen engelliler, hastane yönetimini arayarak sağlıkçıları hastane bahçesine davet etti.
Kovid-19 hastalarının tedavisi sırasında giydikleri tulum, gözlük, eldiven ve maskeleriyle bahçeye gelen doktor, hemşire ve sağlıkçılar, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı.
Engelliler, bugüne kadar Kovid-9'dan hiçbir hastanın hayatını kaybetmediği ilçedeki pandemi sürecini başarıyla yürüten ekibe çiçek verdi.
Dernek başkanı Topçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkçıların, engellilerin salgın sürecini en az etkiyle atlatması için özveriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Pandemi sürecini başarıyla yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlıkçılara teşekkür eden Topçi, şöyle konuştu:

"Özellikle ilçemizde salgın kaynaklı hiçbir ölüm vakasının olmaması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Ayrıca bu süreçte biz engellilerin sağlık sorunlarıyla da yakından ilgilendiler. Gerek hastane içinde gerekse hastane dışında olsun ne zaman aradıysak vakit kaybetmeden harekete geçtiler. Başarılarından dolayı biz de hem sağlık çalışanlarına teşekkür etmek hem de çiçek takdim ederek motivasyonlarını daha da artırmak istedik."

Hastanenin pandemi ekibinin başında yer alan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Ökke de zorlu Kovid-19 sürecinde kendilerine verilen çiçeklerle motivasyonlarının daha da arttığını söyledi. Ökke, bu çiçeklerin ekip olarak hayatlarında aldıkları en değerli armağan olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
PARTNER Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı? Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Vali atamaları Resmi Gazete'de

Vali atamaları Resmi Gazete'de

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim oldu

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu

Vali Masatlı, Yalnızçamda Kış Turizmi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki günübirlik tesis ve çocuk parkı inşaatını inceledi

Vali Masatlı, Yalnızçamda Kış Turizmi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki günübirlik tesis ve çocuk parkı inşaatını inceledi

9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı

9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı

Ağrı Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
02:39
Sabah
04:33
Öğle
12:12
İkindi
16:09
Akşam
19:42
Yatsı
21:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Duman Eczanesı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Derman Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesı Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesı Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ağrı'da 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı Belediye Başkanı Sayan’dan Bakan Albayrak’a destek mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Sayan’dan Bakan Albayrak’a destek mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.