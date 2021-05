Ağrı'nın köyünden Hollywood'a uzanan yönetmen Tekin Girgin, genç sinemacılar yetiştirmek istiyor

"Bir gün ya Avrupa ya da ABD'ye gitmeye karar verdim. Aslında her şey bir ay içerisinde oldu. Hacettepe Üniversitesinden mezun olmadan 2 ay önce tesadüfen tanıştığım Amerikalı bir arkadaşım vardı. Ben ona Türkçe dersi veriyordum, o da bana İngilizce dersi veriyordu. Samimiyetimiz vardı ve bir gün ona Amerika'ya gitmem için bana yardımcı olmasını istedim. O da bana vize almam konusunda yardımcı oldu ve bu da benim için unutulmaz bir fırsat oldu. Sonrasında da Amerika'ya gittim."

Tekin Girgin, AA muhabirine, üniversite okurken her zaman aklında sinemanın olduğunu ve yaz tatillerinde İstanbul'a giderek setlerde figüranlık yaptığını söyledi.

Amerika'ya alışmasının hiç kolay olmadığını ve çok zorlu çektiğini aktaran Girgin, "Orada dil, kültür ve çevreyi öğrenmek zorundasınız. Yaklaşık 6 yılım, ne yapacağıma karar vermekle geçti. Bir gün film okullarına başvurduktan sonra Santa Barbara'daki Brooks Enstitüsü'nden burs kazanınca New York'ta her şeyimi satıp Kaliforniya'ya yerleştim. Bunun yanında çok çalışmanız gerekiyor. 100 adım geride başlıyorsunuz ve oraya adapte olmaya çalışıyorsunuz. Dünyanın her tarafından en yetenekli insanlar oraya geliyor. Onlarla yarışıyorsunuz. Bir koşu bandında koşuyorsunuz. Onları geçmek için gece gündüz demeden çalışmanız gerekiyor. Akıllıca çalışmak gerekiyor. Çalışmakta yetmiyor, çevre edinme ve liderlik olması gerekiyor." diye konuştu.

Film okullarının imkanlarını sonuna kadar kullandığını anlatan Girgin, çabalarıyla büyük tecrübeler edindiğini ifade etti.

İlk filmi olan "Your Place or Mine"ın Uluslararası Santa Barbara Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ve "En İyi Film" ödülünü almasının kendisini mesleğe adapte ettiğini aktaran Girgin, şunları söyledi: