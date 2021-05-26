Ağrı'nın köyünden Hollywood'a uzanan yönetmen Tekin Girgin, genç sinemacılar yetiştirmek istiyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı’nın köyünden çıkıp Hollywood'da yönetmenliğe kadar uzanan başarı hikayesiyle adından söz ettiren 41 yaşındaki Tekin Girgin, Türkiye'de "film okulu" açarak tecrübesini genç sinemacılara aktarmayı hedefliyor. Hamur ilçesine bağlı Kaçmaz köyünde dünyaya gelen ve çocuk yaşlarda sinemaya ilgi duymaya başlayan Girgin, 2001 yılında kazandığı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olmasına kısa süre kala eğitimini yarıda bırakarak sinema hayaliyle ABD'ye gitti. Burada film okullarında eğitim alan ve tüm zorluklara rağmen kendi çabasıyla hayallerinin peşinde koşan Girgin, yaptığı filmlerle Hollywood'da yönetmen koltuğuna oturma başarısı gösterdi. Başarılı yönetmen Girgin, uzun yıllar sonra doğup büyüdüğü toprakları ziyaret ederek anılarını tazeledi. Ağrı Dağı bölgesini ve tarihi İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret eden Girgin, çocuk yaşlarda Ağrı Dağı manzarasına karşı fotoğraf çektirdiği iki arkadaşıyla, yıllar sonra yine aynı kadrajda buluşarak poz verdi.

- Üniversite yıllarında İstanbul'a giderek setlerde figüranlık yaptı Tekin Girgin, AA muhabirine, üniversite okurken her zaman aklında sinemanın olduğunu ve yaz tatillerinde İstanbul'a giderek setlerde figüranlık yaptığını söyledi. İlk başlarda sinema sektörüne girmek için ne yapacağını bilemediğini ifade eden Girgin, şöyle konuştu: "Bir gün ya Avrupa ya da ABD'ye gitmeye karar verdim. Aslında her şey bir ay içerisinde oldu. Hacettepe Üniversitesinden mezun olmadan 2 ay önce tesadüfen tanıştığım Amerikalı bir arkadaşım vardı. Ben ona Türkçe dersi veriyordum, o da bana İngilizce dersi veriyordu. Samimiyetimiz vardı ve bir gün ona Amerika'ya gitmem için bana yardımcı olmasını istedim. O da bana vize almam konusunda yardımcı oldu ve bu da benim için unutulmaz bir fırsat oldu. Sonrasında da Amerika'ya gittim." Girgin, Türkiye'de o dönem imkanların kısıtlı olması nedeniyle sinema sektörüne giremediğini belirterek, Amerika'da hedefine ulaştığını ve olması gereken yerde olduğunu dile getirdi. - "Dünyanın en yetenekli insanlarıyla yarışmanız gerekiyor"

Amerika'ya alışmasının hiç kolay olmadığını ve çok zorlu çektiğini aktaran Girgin, "Orada dil, kültür ve çevreyi öğrenmek zorundasınız. Yaklaşık 6 yılım, ne yapacağıma karar vermekle geçti. Bir gün film okullarına başvurduktan sonra Santa Barbara'daki Brooks Enstitüsü'nden burs kazanınca New York'ta her şeyimi satıp Kaliforniya'ya yerleştim. Bunun yanında çok çalışmanız gerekiyor. 100 adım geride başlıyorsunuz ve oraya adapte olmaya çalışıyorsunuz. Dünyanın her tarafından en yetenekli insanlar oraya geliyor. Onlarla yarışıyorsunuz. Bir koşu bandında koşuyorsunuz. Onları geçmek için gece gündüz demeden çalışmanız gerekiyor. Akıllıca çalışmak gerekiyor. Çalışmakta yetmiyor, çevre edinme ve liderlik olması gerekiyor." diye konuştu. Film okullarının imkanlarını sonuna kadar kullandığını anlatan Girgin, çabalarıyla büyük tecrübeler edindiğini ifade etti. İlk filmi olan "Your Place or Mine"ın Uluslararası Santa Barbara Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ve "En İyi Film" ödülünü almasının kendisini mesleğe adapte ettiğini aktaran Girgin, şunları söyledi: