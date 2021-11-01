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Agüero, 3 ay sahalardan uzak kalacak

01.11.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deportivo Alaves maçında nefes darlığı yaşayan ve kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Agüero, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Agüero, 3 ay sahalardan uzak kalacak
Sergio Agüero

Sergio Agüero

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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İspanya La Liga'nın 12. haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Kötü günler geçiren Katalan ekibi, bir şok da Deportivo maçında yaşadı.

Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41. dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı.

RİTİM BOZUKLUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

Diario Sport'un verdiği habere göre Sergio Agüero'da, kalp ritim bozukluğu tespit edildi. Konuyla ilgili resmi açıklama yapan Barcelona, Deportivo Alaves maçında nefes darlığı yaşayan ve kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Agüero'nun, 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

10 yıllık Manchester City kariyerini sonlandırarak Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero sakatlık nedeniyle iki buçuk ay forma giyemedi.

Arjantinli Barcelona formasıyla ilk maçına 17 Ekim'de Valencia karşısında çıktı. Real Madrid derbisinde 1 gol atan Agüero, Rayo Vallecano maçında 90 dakika forma giydi.

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