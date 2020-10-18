Agüero'nun kadın yan hakeme el hareketine büyük tepki

İngiliz Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City'nin Arsenal'i evinde 1-0 yendiği maçta golcüsü Sergio Agüero'nun bir karara tepki olarak kadın yan hakem Sian Massey-Ellis'in boynunu zorlar şekilde elini omzuna atması, tartışmaları beraberinde getirdi.

Se está haciendo un escándalo en Inglaterra por este gesto de Agüero. Lo critican por violencia y acoso.



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pic.twitter.com/kA54ONh8pL — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) October 17, 2020

Maçın ilk yarısının son dakikalarında gerçekleien poziyonda Topçular'ın defans oyuncusu Gabriel, topu Agüero'nun ayağından alıp saha dışına çıkarır gibi gözüktü. 2011'den beri Premier Lig yan hakemi ve en üst düzey İngiliz Ligi'nin az sayıdaki kadın hakmeinden biri olan Massey-Ellis, bayrağını kaldırıp Arsenal'in topu oyuna sokması işaretini verince City'nin forveti tepki gösterdi.

Çizgiyi işaret eden Agüero, kendisinden uzaklaşmaya çalışan kadın yan hakemi boynuna yakın omzundan yakalayarak kısa bir süreliğine kale çizgisine doğru çekti. City forvetinin elini sol koluyla uzaklaştıran Massey-Ellis, oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Başhakem Chris Kavanagh olayı gördü, ama müdahale etmedi, yan hakem de ondan böyle bir talep de bulunmadı.Agüero'nun kadın yan hakeme teması şiddet içermese de tartışma yarattı.