Ağzının tadını bilenler için özel hazırlanmış 7 farklı tatlı

1. Çilekli çikolata kavanozu

Bize ''mutluluğun tatlısını yapabilir misiniz?'' dediler, ''neden olmasın?'' dedik. Bol çilekli, bademli fıstıklı ve tabii ki boool çikolatalı bir kavanoz hazırladık. Tarifin detayları için tıklayın.

2. Karamelli etimek tatlısı

Annelerimizin klasik lezzetlerinden Karamelli Etimek Tatlısı, lezzetiyle misafirlerinizin başını döndürecek. Tarifin detayları için tıklayın.

3. Nektarinli kolay turta

Yapılışı çok pratik, tadı enfes... Nektarinli Kolay Turta tarifimiz, sıcak yaz günlerinde vazgeçilmez tatlınız olacak. Tarifin detayları için tıklayın.

4. Magnolia tatlısı

Diyet yapanlar için bile oldukça hafif bir tatlı! Lezzetine bayılacaksınız... Tarifin detayları için tıklayın.

5. Karadutlu lor tatlısı

Eşsiz bir lezzet, hafif bir tat. Tam yaz ayları için yapılacak bir tarif. Detayları için tıklayın.

6. Frambuazlı yoğurt tatlısı

Ekşi tatlı uyumunu seviyorsanız bu tatlı tam sizlik! 2 porsiyon yemek bile serbest :) Tarifin detayları için tıklayın.

7. Kat kat çiko milföy



Çikolata krizine karşı acilen hazırlanabilen, çok pratik ve aşırı lezzetli bir tarif. Detayları için tıklayın.