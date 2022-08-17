YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Ahıska Türkleri seralarda yetiştirdikleri sebzelerle ekonomiye katkı sağlıyor

Ahıska Türkleri seralarda yetiştirdikleri sebzelerle ekonomiye katkı sağlıyor

17.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahıska Türkleri seralarda yetiştirdikleri sebzelerle ekonomiye katkı sağlıyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hayata geçirilen seralarda istihdam edilen Ahıska Türkleri, sebze yetiştirerek hem ailelerine hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yerleştirilen Ahıska Türklerinin istihdamlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kurulan seralarda sebze üretimi gerçekleştiriyor.

İlçe sınırları içerisinde "Sebze Yetiştiriciliği İçin Yay Çatılı Sera Projesi" kapsamında oluşturulan ve her biri 1600 metrekare olan 50 sera, Ahıska Türkü 50 ailenin de ekmek kapısı oldu.

Salatalık, biber, domates, patlıcan gibi birçok sebze çeşidinin yetiştirildiği ve toplam 80 bin metrekare alana sahip seralarda 2 bin 500 ton ürün alınması hedefleniyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Ahıskalı Türklerin seralarda gerçekleştirdikleri hasat etkinliğine katıldı.

Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas ve Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, seralardan salatalık ve domates toplayarak çiftçilere bereketli ve bol kazançlar diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da çiftçiler devletin tohum desteğiyle yağlık ayçiçeği üretimine başladıErzincan'da çiftçiler devletin tohum desteğiyle yağlık ayçiçeği üretimine başladı
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybettiYeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Erzincan Üzümlü sera Sebze üretim

Erzincan Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:29
Öğle
12:31
İkindi
16:18
Akşam
19:24
Yatsı
20:51
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.