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  4. Ahlaksız teklif aldığını söylemişti! Makyajı hayatından çıkaran 56'lık Pamela Anderson son hali ile şaşırttı

Ahlaksız teklif aldığını söylemişti! Makyajı hayatından çıkaran 56'lık Pamela Anderson son hali ile şaşırttı

10.12.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Bir zamanların ikonik modeli ve oyuncu Pamela Anderson sosyal medyada gündem oldu. Makyajı hayatından çıkaran ünlü oyuncu genç kızlara taş çıkarttı. Şimdilerde 56 yaşında olan Pamela Anderson'ın son hali görenleri şaşırttı.

Modellik kariyeriyle dünya çapında tanınan bir isim haline geldikten sonra 'Baywatch' (Sahil Güvenlik) dizisindeki performansıyla üne kavuşan ünlü oyuncu Pamela Anderson, ABD'de gündemden düşmüyor.

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Geçtiğimiz günlerde İngiliz Moda Ödülleri'nde sergilediği sade ve makyajsız görünümü ile dikkat çeken ünlü yıldız, bir süredir sosyal medyada da doğal halini paylaşıyor.

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ÜNLÜ OIYUNCU SON HALİ İLE GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Pamela Anderson makyajsız hali ile görenleri büyüledi.

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Sosyal medya kullanıcılarından ünlü oyuncunun paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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"BİR PERİ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Birçok kişi ünlü oyuncuya, "Instagram'da doğal ve güzel bir yüz görmek çok ferahlatıcı. Bir peri gibi görünüyor!", "Kaşları hariç harika görünüyor. En kötü trend ince kaşlar.", "İçten ve dıştan doğal güzellik.", "Bunu seviyorum! 53 yaşındayım. Botoks yok, saçımı renklendirmiyorum ve buna bayılıyorum! Sen olduğun için teşekkürler!" gibi yorumlar yaptı.

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90'lı yıllara damgasını vuran ünlü yıldız, makyajsız hali ile bir süre daha gündemden düşmeyeceğe benziyor.

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SYLVESTER STALLONE'DAN AHLAKSIZ TEKLİF ALDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'un geçmişte kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etmişti.

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Ünlü oyuncunun, ''Sylvester Stallone geçmişte bana 'bir numaralı kızı' olmam için bir daire ve araba teklif etmişti.'' itirafı o dönem çok konuşulmuştu.

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Pamela Anderson teklifi geri çevirdiğini ve aşık olmak istediğini belirtmişti.

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Ünlü oyuncunun itirafı bununla da sınırlı kalmamıştı. Bir süre sonra 12 yaşındayken tecavüze uğraması hakkında da açıklamada bulunan Anderson, "Çocukluğumdan kalma ağır bir şeyi gündeme getirmek istemem ama bu adamın saldırısına uğradığımda herkesin bileceğini düşünmüştüm. Kaset çalındığında da öyle hissettim ve ifadem alınırken çok acımasızlardı" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü yıldız ile o dönem eşi olan Tommy Lee'nin seks kaseti, 1995 yılında mülklerinden çalınarak internette satılmıştı.

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