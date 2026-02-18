MAGAZİN

Şebnem Bozoklu'dan final kararı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Show TV’nin sevilen dizisi Rüya Gibi, düşük reytingler nedeniyle 13. bölümde ekran macerasını noktalama kararı alınmıştı. Final kararının ardından dizinin Fiko’su Şebnem Bozoklu’nun TikTok paylaşımı gündem oldu.

Şebnem Bozoklu'dan final kararı sonrası dikkat çeken paylaşım!
Çiğdem Berfin Sevinç

Show TV ekranlarında yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Rüya Gibi, reyting yarışına yenik düştü. Ahsen Eroğlu, Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu’nun rol aldığı dizi için 13. bölümde final kararı alındı.

Reytingleri artırmak için yayın günü değiştirilen yapım, alınan önlemlere rağmen beklenen yükselişi yakalayamadı.

Şebnem Bozoklu dan final kararı sonrası dikkat çeken paylaşım! 1

FİNAL KARARI SONRASI İLK PAYLAŞIM

Dizinin sevilen karakteri Fiko’ya hayat veren Şebnem Bozoklu ise final kararının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. TikTok’ta yayınladığı videoya “13. bölüm son bölümümüzmüş” notunu düşen Bozoklu’nun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

@sebnembozoklu

Canlarım 😔💜🦄

♬ оригінальний звук - ріжочек.ua!!

tiktok Şebnem Bozoklu final Rüya Gibi dizisi
