Şebnem Bozoklu'dan final kararı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Rüya Gibi, reyting yarışına yenik düştü. Ahsen Eroğlu, Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu’nun rol aldığı dizi için 13. bölümde final kararı alındı.

Reytingleri artırmak için yayın günü değiştirilen yapım, alınan önlemlere rağmen beklenen yükselişi yakalayamadı.

FİNAL KARARI SONRASI İLK PAYLAŞIM

Dizinin sevilen karakteri Fiko’ya hayat veren Şebnem Bozoklu ise final kararının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. TikTok’ta yayınladığı videoya “13. bölüm son bölümümüzmüş” notunu düşen Bozoklu’nun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM: