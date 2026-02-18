Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayıp tazminat davasını açmıştı: Dava sonucu belli oldu

Yeşilçam’ın duayen oyuncularından Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile 1980'li yıllarda evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlardan biri olan Duygu Nebioğlu, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği iddiasıyla dava açtı.

DUYGU NEBİOĞLU, METİN AKPINAR'A AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Duygu Nebioğlu, "Uzun yıllar sonra ilk defa kendimi rahatlamış hissediyorum.

"ANNEMİN BENİ TERK ETTİĞİNE DAİR HABERLER YAPTILAR"

Davamdaki en keskin olay, Metin Akpınar'ın annem hakkında tek gecelik bir ilişki yaşadığına dair yalan beyanda bulunmasıydı, resmi olarak bu kayıtlara geçti. Annemin beni terk ettiğine dair haberler yaptılar. Bunu da annemin terk etmediğini, kardeşlerimi ve beni yetimhaneye kimlerin bıraktığını soru işareti olarak bırakıyorum.

"HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

Davamız bitti demeyeceğim. Ben mücadeleme devam edeceğim. Her şeyi anlatacağım" dedi.

