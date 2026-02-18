MAGAZİN

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayıp tazminat davasını açmıştı: Dava sonucu belli oldu

Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu mahkeme kararıyla 2 yıl önce kesinleşen Duygu Nebioğlu, açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti.

Yeşilçam’ın duayen oyuncularından Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile 1980'li yıllarda evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlardan biri olan Duygu Nebioğlu, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği iddiasıyla dava açtı.

DUYGU NEBİOĞLU, METİN AKPINAR'A AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Duygu Nebioğlu, "Uzun yıllar sonra ilk defa kendimi rahatlamış hissediyorum.

"ANNEMİN BENİ TERK ETTİĞİNE DAİR HABERLER YAPTILAR"

Davamdaki en keskin olay, Metin Akpınar'ın annem hakkında tek gecelik bir ilişki yaşadığına dair yalan beyanda bulunmasıydı, resmi olarak bu kayıtlara geçti. Annemin beni terk ettiğine dair haberler yaptılar. Bunu da annemin terk etmediğini, kardeşlerimi ve beni yetimhaneye kimlerin bıraktığını soru işareti olarak bırakıyorum.

"HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

Davamız bitti demeyeceğim. Ben mücadeleme devam edeceğim. Her şeyi anlatacağım" dedi.

18 Şubat 2026

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Tazminat Metin Akpınar dava
