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Ahlat’ta 3 bina ve 1 apartmanda karantina uygulaması kaldırıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 24.06.2020 18:02 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 bina ve 1 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçe merkezindeki Tunus, Selçuklu ve Erkizan mahallelerinde bulunan 3 bina ve 1 apartmanda korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği hatırlatılarak, “İlçenin Tunus Mahallesi Stat Sokak No: 3/1 adresinde bulunan bina ile Stat Sokak’ta bulunan Devran Apartmanında ve Erkizan Mahallesi Emirli Sokak No: 15 adresindeki bina ile Selçuklu Mahallesi Afetler 1 Nolu Cadde No: 20 adresindeki binada uygulanan karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 bina ve 1 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçe merkezindeki Tunus, Selçuklu ve Erkizan mahallelerinde bulunan 3 bina ve 1 apartmanda korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği hatırlatılarak, “İlçenin Tunus Mahallesi Stat Sokak No: 3/1 adresinde bulunan bina ile Stat Sokak’ta bulunan Devran Apartmanında ve Erkizan Mahallesi Emirli Sokak No: 15 adresindeki bina ile Selçuklu Mahallesi Afetler 1 Nolu Cadde No: 20 adresindeki binada uygulanan karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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Bitlis Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Eren Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Deva Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
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