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Ahlat'ta eğitime kar engeli

21.12.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahlat'ta eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 22 Aralık'ta eğitim öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Bitlis Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Yenıgün Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Derman Eczanesi
Hizan
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