Ahlat'ta eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 22 Aralık'ta eğitim öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz